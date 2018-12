Tra reale e virtuale, genitori e figli nell’era digitale

Quali rischi e quali opportunità per i nostri figli nell’era di internet, dei social e della connessione permanente? Una domanda centrale per i genitori di oggi, alle prese con “nativi digitali” che sono sempre un passo avanti nell’uso, ma a volte anche nell’abuso, dei nuovi strumenti.

Per dare una mano a mamme, papà ed educatori nella comprensione di questi nuovi scenari della relazione tra giovani e adulti, il Comune di Arcisate, l’Istituto comprensivo e due associazioni di genitori – Ape Amicizia per educare e Genitori per la scuola – propongono tre incontri intitolati “Strategie educative di sopravvivenza genitoriale“.

“La massiccia presenza delle nuove tecnologie nella vita dei ragazzi (e degli adulti) pone nuovi inquietanti interrogtivi – spiegano gli organizzatori – Ma con una corretta educazione digitale offre anche grandi opportunità”.

Si inizia giovedì 13 dicembre con un incontro sul tema “Dinamiche di prevenzione in famiglia nell’epoca dei social”.

Il secondo appuntamento si terrà in primavera, con un incontro laboratorio in programma lunedì 4 marzo intitolato “Le dinamiche di relazione tra autostima e corporeità”.

Il ciclo si conclude il 25 marzo con una serata su “I nostri figli chi?! Prospettive di crescita familiare”.

Tutti gli incontri si terranno in Sala Frontalieri (sotto al Municipio), con inizio alle 20.30 e sono a partecipazione gratuita.