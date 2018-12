Rinnovo delle cariche all’Anffas di Luino

In data 15 dicembre 2018 l’assemblea dei soci dell’Associazione ANFFAS Onlus di Luino ha eletto le nuove cariche sociali per il quadriennio 2018/2022.

Presidente è stata eletta Emilia Palazzo. Il Consiglio direttivo è così composto: Tiziana Casu, Simonetta Caretti, Silvia Gozzi, Franca Tomassi.

Revisori dei conti: Dott. Giovanni Cannavacciuoli, revisore contabile iscritto all’albo, Ursula Fè, Flavio Corti.

L’attuale Presidente ed il nuovo Consiglio Direttivo auspicano un reale coinvolgimento da parte di tutti gli associati e si impegnano a prodigarsi per un sempre più incisivo e reale processo di inclusione per tutte le persone disabili e per le loro famiglie.