Ruba i soldi dalla cassetta del presepe in piazza, denunciato

Non c’è pace per il presepe in piazza Santa Maria. Dopo che qualche giorno fa alcuni vandali lo avevano preso di mira ecco che tocca alla cassetta delle offerte per gli “Amici di Alessandro Colombo”, distrutta per rubare circa 100 euro in monetine da parte di un ladro armato di mazzetta da cantiere, piede di porco, coltello e taglierini.

L’associazione è molto conosciuta sul territorio e organizza numerosi eventi benefici il cui ricavato viene destinato a progetti sociali.

Nel corso della nottata i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno fermato e denunciato alla procura per i reati di furto aggravato e porto abusivo di arma bianca un 45enne di Busto, di origini campane, disoccupato, pregiudicato.

L’uomo è stato sorpreso dai militari intento a forzare la cassetta blindata posizionata in prossimità del presepe e utilizzata per la raccolta fondi destinati all’associazione benefica.

Durante la perquisizione è stata recuperata l’intera somma e restituita al rappresentante dell’associazione.