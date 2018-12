Scandicci fa male alla UYBA

Prestazione deludente per le ragazze della UYBA che contro la Savino del Bene Scandicci subiscono la prima sconfitta stagionale per 0-3 (21-25, 24-26, 15-25). Grande lotta sul campo tra le due formazioni che si sono date battaglia fino all’ultima palla anche se nel terzo set la UYBA sembra aver un po’ mollato il colpo a differenza delle avversarie che invece hanno suonato la carica. Pesa come un macigno la scelta di coach Mencarelli sul finale del secondo set, sul 24-23, di inserire in battuta Piani che sbaglia e porta ai vantaggi, dove ha la meglio la formazione di coach Parisi. Nessuno brilla sul campo; la migliore delle biancorosse è Herbots che segna 9 punti e 2 ace, a parimerito con Grobelna. Dall’altra parte Haak segna 20 punti (1 ace) seguita da Bosetti e Da Silva (9).

Serata faticosa per Giulia Leonardi che mette in campo una prestazione appannata, mentre brilla in ricezione Bosetti, che al termine della gara ha il 66% di ricezione perfetta.

Sono tante le cose su cui coach Mencarelli deve lavorare, per raddrizzare la squadra in vista di una serie di appuntamenti con le teste di serie del campionato (ricordiamo che Gennari e compagne prima della fine dell’anno si troveranno ad affrontare anche Novara e Casalmaggiore). Prossimo impegno per le biancorosse, il 9 dicembre in quel del Pala George di Montichiari per la partita contro la Banca Vasalbbina Millenium Brescia.

LA PARTITA

Mencarelli schiera in campo Orro in regia, Grobelna opposto, Berti e Botezat al centro, Gennari e Herbots; Leonardi libero.

Fin dai primi palloni si capisce che sarà un match molto combattuto da entrambe le parti. Le due formazioni si rincorrono punto a punto (11-11-). Le farfalle provano a scappare approfittando di un paio di sviste delle toscane e coach Parisi ferma il gioco per parlare con le sue ragazze (13-11). Al rientro in campo Bosetti e compagne recuperano subito i punti persi e si torna in parità (15-15). Sul 17-18 è coach Mencarelli a chiamare il time out. Al rientro le biancorosse pasticciano tanto e Scandicci corre sul 18-21. Sul 20-23 Grobelna spara in tribuna, e Orro sbaglia la battuta regalando il set alla Savino del Bene (21-25).

Il secondo parziale si apre con il 5-1 delle padrone di casa che approfittano di un blackout delle avversarie che costringe Parisi a fermare il gioco. Al rientro in campo le parti si invertono e il disastro si vede nella metà campo biancorossa, con Scandicci che raggiunge e supera la UYBA (5-6). Si procede con le due formazioni che combattono punto a punto, poi Scandicci allunga ancora (10-14 e time out Mencarelli). Gennari e compagne ci mettono carattere e si riportano a +3 (20-17ace di Herbots e time out Scandicci). Sul 21-18 fa il suo ingresso in campo in battuta Meijners su Bonifacio, ma la palla finisce contro la rete. Finale di set al cardiopalma in una rincorsa punto a punto. Sul 24-23, determinato dal video Check, la panchina della Savino del

Bene si scalda contro il secondo arbitro ed è cartellino giallo. Mencarelli inspiegabilmente inserisce Piani in battuta e questa sbaglia, portando il set ai vantaggi. Il set si chiude con la vittoria di Scandicci 24-26 e qualche fischio si leva verso la panchina biancorossa che ha gettato via il set con la richiesta di cambio.

Il terzo set inizia in equilibrio (5-5) poi Scandicci ingrana la marcia e prova a fuggire (8-11 e time out Mencarelli). Sul 9-12 torna in campo Meijners su Herbots. Sul 9-14 la panchina biancorossa ferma ancora il gioco e Mencarelli si sofferma a parlare soprattutto con il libero Giulia Leonardi. Sul 20-23 dentro Peruzzo in battuta su Bonifacio ma Scandicci mette a terra il penultimo punto. Adenizia chiude 15-25.

IL TABELLINO

Unet E-Work Busto Arsizio – Savino del Bene Scandicci 0-3 (21-25, 24-26, 15-25)

Unet E-Work Busto Arsizio: Piani 1, Peruzzo, Herbots 9, Grobelna 9, Gennari 8, Cumino ne, Orro 3, Leonardi (L), Bonifacio 7, Meijners 1, Berti 4, Botezat ne.

Savino del Bene Scandicci: Mastrodicasa ne, Bisconti (L) ne, Malinov 5, Ferreira Da Silva 9, Hood ne, Mitchem ne, Merlo (L), Papa, Haak 20, Mazzaro ne, Zago ne, Caracuta, Stevanovic 8, Bosetti L. 9, Vasileva 8.

Arbitri: Tanasi, Cappello

Note. UYBA: ace 4, errori 8, muri 2. Scandicci: ace 2, errori 6, muri 8. Durata set: 26′ 33′ 21′ . Spettatori 2582