A sciare senza l’auto, i “treni della neve” per le piste lombarde

Desiderate andare in montagna ma non avete voglia di guidare o di organizzare il viaggio in macchina? C’è una soluzione: anche quest’anno in Lombardia è possibile approfittare dei pacchetti integrati che comprendono biglietto del treno, navetta e skipass promossi da Trenord.

Trenord offre infatti alcuni pacchetti specifici per gli sciatori, a prezzi vantaggiosi per favorire lo sport e il divertimento.

Le destinazioni che è possibile raggiungere “in treno” sono attualmente quattro:

APRICA, per sciare nel cuore delle Orobie

MONTECAMPIONE, cuore pulsante della bassa Valle Camonica, terrazza panoramica sul Lago d’Iseo

PONTE DI LEGNO, 100 km di piste, un paradiso per gli amanti della neve

VALMALENCO, una vacanza tra attività outdoor e tradizioni antiche

