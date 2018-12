Scontro in via Battisti, cinque feriti

Brutto incidente in via Cesare Battisti a Castiglione Olona nella serata di oggi, venerdì. Nello scontro tra due auto sono rimaste ferite 5 persone, tre donne e due uomini di età compresa tra i 18 e i 41 anni. Sul posto si sono recate diverse ambulanze e i carabinieri di Saronno ma fortunatamente i coinvolti hanno riportato ferite non gravi ma tutti sono stati, comunque, trasportati in ospedale per accertamenti.