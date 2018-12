Scopa elettrica: alcuni consigli per individuare il modello migliore

La scopa elettrica è un dispositivo pratico e maneggevole, indicato per pulizie rapide, ma efficaci. Tale prodotto è ideale per chi ha poco tempo a disposizione o per chi non ha uno spazio abbastanza grande per ospitare l’aspirapolvere tradizionale, che è certamente più ingombrante. Del resto, tale dispositivo, che è nato diversi anni fa e che con il passare del tempo è andato perfezionandosi, non deve essere allacciato alla corrente per funzionare.

Tuttavia, non bisogna fare l’errore di pensare che le scope elettriche non siano potenti, in quanto non è così. Si tratta, in effetti, di apparecchi estremamente performanti, che consentono di tirare a lucido le superfici domestiche. Ma è davvero così utile tale prodotto? E su quali modelli è meglio puntare? In commercio si ritrova una vasta gamma di soluzioni tra le quali poter scegliere, per tanto è normale non sapere come orientarsi.

Di fatto, per questo genere di articoli è meglio prediligere l’acquisto online, in quanto è possibile confrontare i prezzi dei vari modelli, ma soprattutto perché vi sono siti altamente specializzati, in grado di orientare il consumatore verso la soluzione più adatta, come, ad esempio, www.scopaelettricamigliore.it, che è ricco di recensioni e di informazioni, che possono rilevarsi utili in fase di acquisto.

Perché acquistare una scopa elettrica?

Quando si deve acquistare un elettrodomestico è normale volersi informare e provare un senso di indecisione, che può essere più o meno forte. Per quanto riguarda la scopa elettrica bisogna dire che i vantaggi garantiti sono davvero numerosi. Prima di tutto, va specificato che si tratta di un prodotto leggero e maneggevole, che può raggiungere anche gli angoli più difficili, senza dover attuare troppa fatica, il che è importante, soprattutto quando si ha poco tempo a disposizione per svolgere le faccende domestiche.

Inoltre, garantisce consumi ridotti, il che è fondamentale nell’economia di una famiglia, anche perché consente di investire il denaro risparmiato in altre attività, sicuramente più divertenti. A ciò va aggiunto anche il fatto che le scope elettriche attuali, a differenza dei modelli passati, sono dotate di motori estremamente potenti e di filtri di ultima generazione, che consentono di immettere nell’ambiente, non solo aria pulita, ma anche priva di allergeni.

Di fatto, la polvere non viene sollevata e spostata come accade con una normale scopa, ma viene aspirata, impedendone il deposito presso altre superfici. Infine, è bene ricordare che il rapporto qualità-prezzo, nella maggior parte dei casi, è davvero ottimo. Infatti, senza dover spendere una fortuna, spesso è possibile acquistare una scopa elettrica di qualità ad un costo non troppo elevato, ma soprattutto inferiore a quello dei tradizionali aspirapolvere, i quali garantiscono, più o meno, le medesime prestazioni.

Quali sono i fattori da considerare in fase d’acquisto?

Prima di procedere all’acquisto di una scopa elettrica è necessario tenere in considerazione alcuni aspetti fondamentali, così da individuare il modello più adatto alle proprie necessità. Il primo punto su cui vale la pena di soffermarsi sono le caratteristiche strutturali, come il peso, che deve essere ridotto, in quanto tale prodotto deve poter essere trasportato facilmente per la casa, ma anche le dimensioni, che devono tenere conto dello spazio a disposizione, e la forma della spazzola aspirante, che può essere a parallelepipedo o triangolare.

Tuttavia, da considerare è anche l’alimentazione (a batteria o a cavo) e la potenza di aspirazione, in modo anche da capire quali saranno i potenziali consumi. Tuttavia, non sono da tralasciare neanche i fattori tecnologici, ovvero il metodo di raccolta (con o senza sacchetto) e di filtraggio (la presenza o meno del filtro HEPA, che intrappola tutti i tipi di particelle, consigliato soprattutto per chi soffre di allergie)e. Infine, è fondamentale scegliere marchi affidabili, mentre, per quanto riguarda il prezzo, è meglio non puntare a modelli troppo economici, in quanto potrebbero non svolgere al meglio il loro lavoro.