Scuola materna di Luino e Creva

Viale Rimembranze 8, Luino

Numero di telefono: 0332 531332

Indirizzo email: asililuinocreva@gmail.com

Sito web:

Tipologia di scuola: Fism

Orario di apertura: 7.30 – 17.45

Prescuola: sì

Doposcuola: sì

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): no

Servizio di nido: no

Sala dedicata alla nanna: no

Cucina: interna

Giardino: sì

Sezione estiva: sì

Breve descrizione dell’offerta formativa

La nostra offerta formativa include la maturazione, la conquista dell’autonomia, lo sviluppo delle competenze del bambino. I nostri criteri di progettazione si svolgono sul osservazione del bambino, sul valore delle esperienze che svolgeranno presso la nostra scuola, conseguendo sempre gli obiettivi rivolti al apprezzamento degli ambienti naturali e degli esseri viventi. Essendo una scuola cattolica teniamo particolarmente a condividere un progetto educativo ispirato ai valori cristiani della vita nel rispetto degli alunni di diverse culture e origini.

Musica, Psicomotricità ed inglese sono attività sempre presenti nel nostro istituto a cui si aggiungono altre come per esempio: teatro, ceramica, giochi con gli scacchi, pittura e tanti altri in base alla programmazione annuale.

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

Rette mensili 170.00 euro comprensivi di tutte le attività, buono pasto giornaliero complessivo di 5.00 euro.