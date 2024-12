L’attesa per la patente è un percorso a ostacoli: a Varese lunghi ritardi alla motorizzazione

Se dovete fare la patente mettetevi il cuore in pace, ci sono delle lunghe attese da mettere in conto. Se da un lato i dati dicono chiaramente che c’è un calo del 33% di auto intestate ad under 25, dall’altro l’attesa per conseguire il documento che permette di mettersi al volante di auto (ma anche di moto e motorini) è sempre più lunga.

I motivi sono spiegati da Francesco Munno, direttore dell’Automobile Club Varese: «La Motorizzazione Civile di Varese sta affrontando significativi ritardi nella gestione delle pratiche e degli esami, attribuibili principalmente a una carenza cronica di personale. Questa situazione compromette l’efficienza dei servizi offerti ai cittadini. L’ufficio è responsabile di numerose attività quotidiane, tra cui la gestione degli sportelli per i privati, la gestione della linea revisioni, la trattazione delle pratiche per agenzie e autoscuole, l’organizzazione e svolgimento di esami teorici e pratici per patenti nautiche, auto e moto».

«La mancanza di personale rende difficile garantire la tempestività e l’efficacia di questi servizi. La problematica non è isolata a Varese. In diverse sedi della Motorizzazione Civile in Italia, si registrano situazioni simili. Ad esempio, a Bergamo, le autoscuole hanno protestato per i ritardi causati dalla riduzione degli esami calendarizzati, dovuta alla carenza di personale. A livello nazionale, i sindacati hanno evidenziato come il blocco del turn-over e il mancato rimpiazzo del personale in pensione abbiano aggravato la situazione, portando alcune sedi a chiudere per alcuni giorni alla settimana o a trasferire esaminatori da una sede all’altra, con conseguenti inefficienze», prosegue Munno nella sua spiegazione. Un problema annoso, che le autoscuole del territorio del Varesotto avevano già denunciato nel 2018 e che sembra non essere stato risolto.

«Queste inefficienze hanno un impatto diretto sui cittadini, che si trovano a dover affrontare lunghe attese per il conseguimento della patente o per altre pratiche burocratiche – chiosa Munno -. La situazione richiede interventi urgenti per garantire un servizio efficiente e tempestivo. È fondamentale che il Ministero competente intervenga per risolvere la carenza di personale al fine di assicurare servizi adeguati ai cittadini e ridurre i disagi attualmente presenti».