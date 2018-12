Scuola materna Opera pia Ronzoni

Via Castello 1, Casale Litta

Numero di telefono: 0332 945598

Indirizzo email: asiloronzonicasalelitta@alice.it

Sito web

Tipologia di scuola: Fism

Orario di apertura: 7.45

Prescuola: sì

Doposcuola: no

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): no

Servizio di nido: no

Sala dedicata alla nanna: no

Cucina: interna

Giardino: sì

Sezione estiva: sì

Breve descrizione dell’offerta formativa

Psicomotricità, acquaticità, lettura, uscite didattiche, pet therapy, ritmia

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

Retta mensile €40.00, buono pasto €4.50.