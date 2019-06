La festa dell’asilo è in oratorio e dura tre giorni

Tre giorni di festa per l’Asilo Ronzoni di Casale Litta che nel prossimo fine settimana dal 7 al 9 giugno invita grandi e piccini alla Festa di fine anno ospitata dagli spazi dell’oratorio con attività ludiche per i bambini, tanta musica e diversi menù golosi.

Si comincia venerdì sera con l’apertura dello stand gastronomico e la musica di Les Manouches, per proseguire sabato pomeriggio con la Santa Messa e poi, dalle ore 18, con l’aperitivo di “Frittini misti” e la pet therapy di “Animal touch”, seguita dalla musica dal vivo “Band-it”. E domenica dopo il pranzo, dalle ore 15 appuntamento con lo spettacolo di magia e truccabimbi “Stefania trucchi in bolla” seguito dai giochi di una volta, consegna dei diplomi e Dj Fo in serata.

Per maggiori informazioni scrivere a asiloronzonicasalelitta@alice.it oppure 0332 945598.