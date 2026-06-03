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Ponti e Barbetta vincono la “Quatar pass” di Villadosia

Oltre 300 in gara nella frazione di Casale Litta: l'atleta della Verbano stacca tutti, terzo successo stagionale per la portacolori del Valbossa

piede d'oro villadosia 2026

Oltre 300 i partecipanti alla 13a edizione della “Quatar Pass inturna a Maria Bambina”, gara valida per il Piede d’Oro e disputata a Villadosia di Casale Litta in una bella giornata di sole, grazie all’organizzazione puntuale della A. S. Casalvilla 2008. La prova, nona stagionale del circuito podistico, è intitolata alla memoria di Onofrio Raimondi, ex atleta PdO che era coinvolto nell’allestimento della “Quatar Pass”.

Al termine della prova – il “Lungo” misurava 11 chilometri – a vincere sono stati Luca Ponti e Sofia Barbetta. Il portacolori della Atletica Verbano si è imposto in 42.26 con un vantaggio netto sulla coppia dell’Arsaghese formata da Alberto Rossi e Simone Carlo Prina, i quali hanno chiuso rispettivamente in 43.51 e 44.07). Quarto posto per Fernando Coltro (Valbossa) davanti a Riccardo Laudi (Aermacchi) per quanto riguarda il piede d’oro. Vanno segnalati però il secondo posto assoluto da Matteo Raimondi alle spalle di Ponti, il nono di Luca Granfo e il decimo di Andrea Tersigli.

In ambito femminile invece, Sofia Barbetta dà la vittoria ai Runners Valbossa e ottiene in 50.54 il terzo successo stagionale nel Piede d’Oro dopo Brebbia e Cocquio Trevisago. Alle sue spalle Tiziana Favalessa che non partecipa al PdO, quindi il podio del circuito è stato completato da Elena Begnis (Arcisate) e Sabrina Gussoni (Runner Varese). A seguire Paola Turriziani (Runner Varese), Raffaella Leonardi, Annalisa Chinetti (Arcisate) e Marta Dani.

Apprezzato, come detto, il percorso disegnato tra i boschi attorno a Villadosia passando dalla bella zona del Gaggio, con tre salite che hanno dato filo da torcere agli atleti, anche per il caldo di fine maggio. Il calendario PdO in questa fase è serrato: il prossimo appuntamento è domenica 7 giugno ad Angera con la “Corri sotto la Rocca” organizzata dalla ASD San Quirico Running.

PIEDE D’ORO 2026 – IL CALENDARIO

15 marzo: Varese – 41a Marciando per la vita – Non disputata per maltempo
22 marzo:  Arsago Seprio – Arsalonga (Santaromita | Bianchi)
29 marzo: Azzate – 33° GP della Valbossa (Pisani | Bianchi)
6 aprile: Busto Arsizio – Bumba da Cursa/Bumbasina Run (Stabile | Begnis)
12 aprile: Brebbia (Ronché) – 24a Stramulino (Stabile | Barbetta)
3 maggio: Gallarate – Life Run 10 Gallarate (Santaromita | Menegotto)
10 maggio: Castiglione Olona – 17a Athlon Run (Santaromita | Begnis)
17 maggio: Besozzo – 2a Besozzo Running (Coltro | Bianchi)
24 maggio: Cocquio Trevisago – 21a Camminiamo Insieme (Coltro | Barbetta)
31 maggio: Casale Litta (Villadosia) – Quater pass inturna a Maria Bambina (Ponti | Barbetta)
7 giugno: Angera – Corri sotto la Rocca
13 giugno: Arcisate (Brenno) – 6a Brennight
21 giugno: Maccagno con P.V. – Stramaccagno
5 luglio: Arcisate – 39a Quatar pass per Arcisà
Pausa estiva
13 settembre: Cantello – Corri e Cammina Cantello
4 ottobre: Rodero (Co) – Sporterapia Run-Trofeo Rodero
11 ottobre: Venegono Superiore – 3a Witch Run – EcoRun Varese
18 ottobre: Cavaria con P. – C.C. dei 7 Campanili
* tra parentesi i nomi dei vincitori della classifica maschile e femminile del Piede d’Oro (possono differire rispetto ai vincitori assoluti)

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Pubblicato il 03 Giugno 2026
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