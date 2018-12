“Si parla del centro minori e la giunta è tutta assente”

«Si discute del centro minori in commissione e la giunta è tutta assente». Lo denunciano Pd e lista civica Samarate Città Viva, lamentando la disattenzione al sociale da parte dell’amministrazione già-Tarantino.

«A chi stanno a cuore i nostri ragazzi?» si chiedono le forze di opposizione. «Lunedì scorso a Samarate è stata convocata la commissione servizi sociali per presentare il regolamento del centro minori, una realtà che sta funzionando sul nostro territorio e che ha bisogno di avere un suo regolamento. Abbiamo partecipato per ricevere informazioni, dare il nostro possibile contributo di idee e capire quale possibili sviluppi può avere. Erano presenti per i tecnici del Comune la funzionaria del settore e la coordinatrice del servizio, che hanno presentato il possibile regolamento. Quando abbiamo chiesto i numeri del servizio, i costi e la visione politica non ci sono state risposte. Perchè mancava completamente qualsiasi rappresentante della Giunta! Non l’assessore Alampi ai servizi sociali, non il vicesindaco, non un altro rappresentante della Giunta! Pare avessero un’altra riunione… nello stesso giorno in cui avevano loro stesso convocato la commissione…»

L’episodio, secondo le opposizioni, tradisce un approccio sbagliato: «Fiumi di belle parole ma nella pratica la mancanza di attenzione». Pd e Città Viva hanno chiesto la convocazione di una nuova commissione, chiedendo appunto dati e numeri precisi sull’attività del Centro Minori. «Risparmiateci ora altre parole e fatevi trovare a spiegare le ragioni politiche alla prossima commissione».