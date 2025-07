Quanta System: 40 anni di luce e innovazione made in Italy

Quaranta anni di passione, innovazione e crescita. Quanta System, azienda 100% italiana con sede a Samarate in provincia di Varese, celebra il suo anniversario confermandosi protagonista globale nel settore delle tecnologie laser applicate alla chirurgia, alla medicina estetica e alla conservazione delle opere d’arte.

Fondata nel 1985, Quanta System ha costruito il proprio percorso puntando su un obiettivo chiaro: migliorare la qualità della vita delle persone attraverso soluzioni tecnologiche avanzate, frutto di competenze multidisciplinari, ricerca continua e ascolto attivo dei professionisti della salute.

LE PERSONE AL CENTRO

Con oltre 30.000 laser installati in 150 Paesi, l’azienda ha creato una community globale unita dagli stessi valori, capace di evolversi costantemente con empatia, visione e responsabilità sociale. Il cuore pulsante di Quanta System sono le sue persone: le #QuantaPeople. Un team affiatato, in crescita continua, che oggi conta più di 300 professionisti operativi in una sede da oltre 25.000 metri quadri, con laboratori integrati e un centro di ricerca avanzato.

Un salto importante rispetto ai 3.600 mq di dieci anni fa, quando l’azienda operava con 83 dipendenti e produceva 100 laser al mese. Oggi ne realizza circa 400, per un valore stimato di oltre 150 milioni di euro.

La filosofia di Quanta System si fonda su pilastri solidi: inclusività, rispetto, sostenibilità e comunicazione human to human. L’impegno per un ambiente di lavoro consapevole e l’attenzione al benessere psicofisico dei dipendenti vanno di pari passo con lo sviluppo di tecnologie mini-invasive, sicure ed efficaci, sempre più accessibili.

IMPATTO SOCIALE POSITIVO

Fare impresa per Quanta significa anche generare impatto sociale positivo, creare valore condiviso e abbattere barriere culturali e geografiche. Fiore all’occhiello del made in Italy tecnologico, l’azienda progetta, sviluppa e produce interamente a Samarate. Qui nascono laser che supportano medici, chirurghi e restauratori in tutto il mondo. La collaborazione costante con università, centri di ricerca e strutture sanitarie è un motore di crescita continua, che consente a Quanta di anticipare le tendenze e rispondere prontamente alle esigenze cliniche.

Guardando al futuro, l’impegno è chiaro: continuare a innovare con responsabilità, per offrire soluzioni sempre più evolute e umane. Perché, come afferma l’azienda, c’è sempre un modo per migliorare la qualità della vita. E ogni giorno, da quarant’anni, Quanta System lo cerca nella luce dei suoi laser.