Il sogno di Tommaso: aiutare gli animali feriti

Al mercatino di Natale per aiutare gli animali feriti grazie al progetto “Free Eagle”.

Il sogno di Tommaso, alunno della scuola secondaria di primo grado di Comerio, diventerà realtà: sabato 15 dicembre, in occasione dell’open day della scuola “E. Fermi”, e domenica 16 dicembre, quando ci sarà il mercatino di Natale organizzato dalla Pro Loco del suo paese, con i compagni di classe il ragazzino è riuscito ad organizzare un banchetto per raccogliere fondi da destinare a due centri di recupero per animali, il “rifugio Animali Felici” di Brissago Valtravaglia e “La Fagiana” di Magenta.

I giovani studenti metteranno in vendita prodotti usati e addobbi natalizi per raccogliere contributi, ma non si fermeranno qui: incontreranno i volontari del centro di Magenta il prossimo 14 gennaio e progetta di organizzarne uno anche a Brissago Valtravaglia.