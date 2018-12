Spettacolo Magico Natalizio a Ville Ponti

Come ormai tradizione torna lo Spettacolo Magico Natalizio organizzato dal negozio AssoKappa di Varese e dalla Associazione Culturale Binario 9 3/4: Saturday Magic Night, sabato 15 dicembre alle 20.30.

Gli artisti protagonisti dell’evento saranno 6, si alterneranno maghi professionisti da anni e giovani emergenti: Diego Allegri, Luca Bono, Jack Nobile, Hyde, Gianfranco Preverino e la partecipazione del giovanissimo Davide Carbone in rappresentanza del Binario 9 3⁄4.

Due ore di pura magia dove i fortunati partecipanti potranno godere delle performance magiche dei loro beniamini in un’atmosfera magica e natalizia. Lo spettacolo si svolgerà presso la Sala Congressi della Sala Napoleonica nella bellissima cornice offerta da Ville Ponti a Varese, in Piazzale Litta, 2. 400 posti a sedere numerati, costo del biglietto 15 euro. Per informazioni 03321950677.