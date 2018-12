Sul treno con mezzo chilo di hashish, arrestato

Nel pomeriggio del 13 dicembre i poliziotti del Posto di Polizia Ferroviaria di Varese, durante un servizio di scorta a bordo treno, ha tratto in arresto, per spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino originario della Repubblica Dominicana, ma residente a Varese, trovato in possesso di oltre 500 gr di hashish.

Alle ore 15 gli agenti si trovavano a bordo di un treno regionale con tratta Milano-Varese per svolgere dei controlli di routine. Giunti nella carrozza dove era seduto il passeggero, hanno deciso di procedere ad un controllo utilizzando lo smartphone in dotazione e, dato che emergevano a suo carico precedenti per spaccio, hanno approfondito l’accertamento. Alla richiesta degli agenti di svuotare le tasche, l’uomo ha cominciato a mostrare i primi segni di nervosismo con il chiaro intento di non voler mostrare quanto vi fosse occultato infatti chiudendo troppo velocemente la tasca sinistra i poliziotti hanno avuto conferma dei loro sospetti, e gli hanno trovato addosso 5 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 500 gr. Il soggetto è stato arrestato e processato per direttissima.