Violenza sessuale alla stazione, “Chi l’ha visto” indica un secondo caso

Ieri sera in un lungo servizio dedicato al 22enne accusato di aver violentato, lo scorso 23 settembre, una 16enne alla stazione di Saronno Sud, la trasmissione di Raitre “Chi l’ha visto?” ha svelato l’esistenza di una seconda vittima del giovane. Il ragazzo avrebbe abusato di lei nel 2016 in un parco di Gerenzano.

Nel servizio realizzato da Dina Lauricella viene riepilogato l’episodio di violenza avvenuto in autunno nello scalo secondario cittadino. Si parla della mancanza di presidio della stazione di Saronno sud ma anche delle indagini dei carabinieri che hanno portato all’arresto del 22enne.

Proprio il capitano della compagnia Pietro Laghezza traccia, in un’intervista, il profilo del ragazzo, coinvolto anche in un caso di baby gang nel Veneto e che dall’atteggiamento avuto nel corso degli interrogatori ha dato l’idea di non essere alla sua prima violenza. E del resto proprio la redazione della trasmissione ricostruisce la vicenda di una ragazza che racconta di essere stata violentata, in un parco di Gerenzano a poca distanza dagli amici, dal 22enne. Sono stati mostrati i messaggi, sui social e su whatsapp che i due si sono scambiati prima e dopo la violenza. E non solo si parla anche di altre due possibili vittime che però non avrebbero sporto denuncia. Non a caso il servizio si è concluso con l’appello del capitano dei carabinieri Pietro Laghezza: «Invitiamo chi ha avuto a che fare con il 22enne a chiamarci. Senza timore di essere esposte o di minacce. Senza il coraggio delle persone che hanno subito per noi è difficile capire cosa accade sul territorio».