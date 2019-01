100 in sella per la Befana

Partecipazione oltre le aspettative alla “Pedalata della Befana” prevista a Cittiglio nella giornata del 6 gennaio a cura del Team Funtos Bike e del Ristornate Hotel La Bussola di Cittiglio.

Oltre 100 i partecipanti, alla presenza della vice presidente del Comitato di Varese della Federciclo Miriam Martinoli, in sella per sostenere una manifestazione in prove multiple per la categoria federale dei Giovanissimi.

Si tratta del Meeting Provinciale di Varese Giovanissimi, che ricorda il fotografo Luigi Benati, ed è valido come Gran Premio Funtos Bike.

Un significativo esempio di collaborazione tra il ciclismo amatoriale e quello giovanile. Nel gruppo dei partecipanti, oltre alle maglie degli organizzatori della Funtos bIke, quelle del Team Tre Valli Luino, Gruppo Sportivo Contini, Team Lino Castiglione Olona, Team Galli, Avis Luino, Berti, Autocar Mozzate e Nazionale di Somma Lombardo.