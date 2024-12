A Cavaria automobile si schianta nella notte, coinvolto anche un bambino

Incidente stradale nella notte a Cavaria con Premezzo intorno a mazzanotte del 10 dicembre in Via Minniti.

Per cause ancora da chiarire, una automobile è andata a sbattere. Sul veicolo un uomo di 28 anni, una donna di 29 e un bambino di 8 anni, due di loro sono state trasportate in ospedale in codice rosso.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e due auto mediche, vigili del fuoco e carabinieri. Uno dei feriti è stato trasportato all’ospedale di Legnano, gli altri due all’ospedale di Circolo di Varese.