Il 2019 della Caronnese parte con un 2-2

(Foto Facebook – Pontisola Calcio)

Inizia con un pareggio il 2019 della Caronnese. Nel primo impegno dell’anno solare e prima giornata di ritorno del campionato di Serie C, i rossoblu pareggiano 2-2 sul difficile campo del Pontisola.

Un buon risultato per i rossoblu, che si sono presentati a Ponte San Pietro con una formazione rimaneggiata a causa di diversi infortuni; rimane un po’ di rammarico perché la squadra di mister Mazzoleni ha saputo passare in vantaggio due volte, subendo però in entrambi i casi il gol del pareggio bergamasco.

LA PARTITA – Caronnese che trova il vantaggio al primo affondo all’11’: punizione di Rindaldi, il primo ad arrivare sul pallone è Costa che al volo supera Pennesi con un tocco volante. I padroni di casa non ci stanno e dopo un paio di occasioni fallite anche per gli ottimi interventi del portiere rossoblu Barlocco, trovano il punto dell’1’1 al 44′ con bomber Recino, che va in rete con un diagonale fulminante.

Nella ripresa la Caronnese si riporta avanti con Rinaldi al 24′, che sfrutta un’indecisione della difesa bergamasca, ma il pareggio dei padroni di casa arriva dopo poco: al 27′ il colpo di testa vincente di Capelli porta la sfida sul 2-2, risultato finale nonostante qualche occasione da gol fallita dal Pontisola.

Con questo pareggio la Caronnese mantiene il terzo posto, anche a causa dello 0-0 della Pro Sesto contro il Sondrio e della sconfitta del Rezzato in casa contro il Villafranca. Nei piani alti della classifica l’unica squadra a vincere è il Como che grazie al 2-1 sull’Ambrosiana raggiunge il Mantova – fermato sull’1-1 dalla Virtus Bergamo – al primo posto.

TABELLINO PONTISOLA – CARONNESE 2-2 (1-1) Marcatori: 6′ pt Costa (C), 44′ pt Recino (P), 24′ st Rinaldi (C). 27′ Capelli (P) PONTISOLA: Pennesi, Mosca, Frana, Ghidini, Cerini, Rondelli, Ruggeri, Valois (7′ st Meduri), Recino, Ferreira, Capelli (41′ st Zambelli). A disposizione: Quaranta, Ientile, Merati, Gregis, Zenoni, Rota, Corti. Allenatore: Curioni. CARONNESE: Barlocco, Mandracchia, Baldo (42′ st Albu), Di Munno, Costa, Pavan, Barbera (12′ st Roveda; 42′ st Giudici), Gattoni, Piraccini, Rinaldi, Villanova. A disposizione: Minerva, Manti, Raccuglia, Braccioli, Diaferio, Perotti Allenatore: Mazzoleni. Arbitro: Tesi Sez. di Lucca (Boggiani e Barberis) Ammonizioni: Mosca (P), Ghidini (P), Mandracchia (C)

RISULTATI: Ciserano – Caravaggio 3-3; Como – Ambrosiana 2-1; Legnago – Scanzorosciate 2-1; Mantova – Virtus Bergamo 1-1; Pontisola – Caronnese 2-2; Pro Sesto – Sondrio 0-0; Rezzato – Villafranca 0-2; Seregno – Darfo Boario 1-2; Villa d’Almè – Olginatese 0-1.

CLASSIFICA: Mantova, Como 45; Caronnese, Pro Sesto 37; Rezzato 35; Villa d’Almè 27; Virtus Bergamo 26; Pontisola, Sondrio 24; Caravaggio 21; Darfo Boario 19; Seregno 18; Villafranca, Ciserano 17; Legnago 16; Scanzorosciate, Ambrosiana 14; Olginatese 7.