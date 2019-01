Alberio: «Un tavolo tecnico fra Comuni e Provincia contro il degrado»

Troppa spazzatura a bordo strada: arriva il numero verde della Provincia per fronteggiare gli sporcaccioni e nel frattempo il sindaci di Gavirate Silvana Alberio chiede l’istituzione di un tavolo tecnico fra eni per fronteggiare il problema.

«Leggo sulla stampa locale le dichiarazioni della provincia per bocca di Marco Magrini rispetto al problema dei rifiuti lungo le provinciale e le ciclabili. Credo sia lodevole l’idea di istituire un numero verde per far fronte alla maleducazione imperante e all’inciviltà. Ovviamente siamo arrivati al punto in cui ogni singolo Comune non può gestire da solo questo problema. Chiedo alla Provincia di istituire un tavolo tecnico con gli altri comuni interessati per mettere a punto questo progetto».

Oltre al numero verde di cui si sta parlando in questi giorni, la Provincia di Varese attivò anni fa anche un progetto multimediale per la segnalazione dell’abbandono di rifiuti speciali ma anche per fronteggiare – segnalandolo – il semplice “littering”, vale a dire l’abbandono di rifiuti spesso lanciati dai finestrini.

Il progetto si chiamava “Pulizia sconfinata”: in un sito speciale ci si poteva iscrivere e segnalare la presenza di rifiuti sulle strade del Vareseotto.

Il progetto “Pulizia sconfinata” venne segnalato all’interno del premio “Innovazione amica dell’ambiente” nel 2015.