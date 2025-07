Pallacanestro Gavirate, una stagione d’alta quota in Serie C

“Finestagione” è la rubrica di VareseNews che dà spazio al racconto dell’attività delle società dilettantistiche, amatoriali e giovanili del territorio. Chi desidera pubblicare il proprio resoconto può inviare un testo (massimo 4mila battute) a sport@varesenews.it corredato da una o più fotografie (massimo 8, almeno una orizzontale). L’iniziativa è sostenuta dagli Istituti Scolastici Superiori Paritari “Olga Fiorini & Marco Pantani” di Busto Arsizio.

Dopo le montagne russe dell’annata 2023-2024, la AD Pallacanestro Gavirate ha cercato di allestire una squadra che potesse affrontare il campionato di Serie C e puntare alla parte alta della classifica. Si è partiti dalla conferma dell’allenatore, Davide Gardini, e dalle giocatrici chiave come Bajric, Prodorutti, Porcu e Rios. Su questo gruppo è stato aggiunto lo spin-off gallaratese composto da Salzillo, Merlo e Sciutti, che si sapeva sarebbe rientrata a fine campionato.

Partiti con una panchina lunga, l’annata si è subito rivelata difficile dal punto di vista della continuità e completezza del gruppo. Perse quasi subito alcune giocatrici come Biotti, Alongi e Virginio per motivi indipendenti. Poi si è subito aggiunto il grave infortunio di Elu Conte, seguito a ruota da quello di Salzillo. Neanche il tempo di farle rientrare e siamo incappati nella rottura del piede per Jessica Porcu che ci ha privato di uno dei due play titolari per tutto l’anno. Perse poi durante la stagione la stessa Conte, a causa dell’esonero di Mandole (il marito, che era capo allenatore della Pallacanestro Varese ma si è trasferito in Inghilterra), e Camilla Vescovi per motivi lavorativi.

Tra alti e bassi però i risultati sono arrivati e la società ha concluso il campionato al quinto posto. Grazie anche al rientro di Sciutti, Gavirate è riuscita a passare il primo turno di playoff con un 2-0 a Vimercate. Stesso risultato, ma a nostro sfavore nella semifinale con la corazzata Vittuone. Quest’ultima uscita dal campo di Gavirate solo dopo una vera e propria battaglia, forse una delle migliori partite viste quest’anno.

Il risultato finale per la società è stato comunque molto buono e in linea con quanto pianificato e auspicato a inizio anno con un gruppo in crescita in termini di confidenza e gioco.

Per il prossimo anno il cambio più significativo è l’avvicendamento in panchina tra Davide Gardini e Tiziano Gualtieri. Sebbene i risultati con Davide non siano mancati, la speranza della società, considerata l’esperienza di Tiziano nel femminile, è di far compiere alle ragazze un ulteriore step di crescita anche come gruppo. Infatti ci congratuliamo con lui per la squadra UISP RSA Il Gigante Inverigo, che si è laureata campione d’Italia amatori UISP per la seconda volta consecutiva.

A livello di giocatrici Gavirate recupererà Camilla Virginio mentre la via per la riconferma di Rios è molto difficile. Ci si guarda in giro per completare il roster, magari con una guardia/ala, ma senza fretta.

Il prossimo anno lo sforzo sarà sul giovanile. Per alzare la qualità e il livello degli allenamenti e di conseguenza delle squadre, è stata ingaggiata Marta Scaramelli, conosciuta e molto quotata allenatrice di squadre giovanili in provincia. Per quest’anno, causa pregressi impegni, si occuperà solo della supervisione mentre dal prossimo anno sarà parte attiva del gruppo allenatori.

La nota più dolente è il probabile disimpegno di Pallacanestro Varese. In questi due anni non si è riuscito a costruire un progetto solido e sebbene Gavirate avrebbe continuato con l’esperienza, la società biancorossa sembra intenzionata a lasciare la collaborazione con disabili e femminile.