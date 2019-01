Amnesty International festeggia 40 anni a Legnano

“Dove bisogna stare”: il gruppo Amnesty International di Legnano celebra il suo 40esimo anniversario con un evento in collaborazione con il Cineforum Marco Pensotti Bruni

Si terrà martedì 29 gennaio, alle ore 21, al Cinema Sala Ratti di Legnano, la proiezione del film Dove bisogna stare, il documentario di Daniele Gaglianone e Stefano Collizzoli presentato in anteprima al 36esimo Torino Film Festival. Il film sarà introdotto e commentato da alcuni ospiti che hanno partecipato alla produzione

ll gruppo Amnesty International di Legnano, in occasione delle celebrazioni per il suo 40mo anniversario, invita cittadini ed associazioni del territorio, alla serata di martedì 29 gennaio, organizzata in collaborazione con il Cineforum Marco Pensotti Bruni, alle ore 21, presso il Cinema Sala Ratti. L’ingresso è a entrata libera.

«Per l’occasione abbiamo scelto il film documentario Dove bisogna stare, da poco presentato al Torino Film Festival, che affronta il tema della migrazione in Italia, usando come chiave di lettura storie vere di cittadini che decidono di dedicare il proprio tempo ad aiutare donne, uomini e bambini migranti. Una serata per confrontarci su migrazione e accoglienza, su umanità e solidarietà, ma soprattutto per interrogarci sul clima d’odio che attraversa la società italiana. L’obiettivo di questa iniziativa vuole essere quello di offrire un’occasione di confronto e di scambio di esperienze. Saranno infatti presenti alla serata volontari e associazioni che operano sul nostro territorio offrendo ogni giorno il proprio contributo all’accoglienza e all’integrazione nell’Altomilanese. Oltre a loro, anche ospiti esterni che hanno partecipato alla produzione del film».

«Il gruppo Amnesty International di Legnano ringrazia il Cineforum Marco Pensotti Bruni per l’ormai decennale collaborazione e per l’opportunità che ci offre ogni anno di usare il potente linguaggio cinematografico per affrontare il complesso tema dei diritti umani». Chi fosse interessato ad approfondire le iniziative e attività del gruppo locale di Amnesty International può contattare il gruppo all’indirizzo gr022@amnesty.it o tramite la pagina Facebook “Amnesty International – Gruppo 022 Legnano”.