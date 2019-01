B&b e case vacanza, quali opportunità per il territorio?

Dopo Angera con il lago Maggiore, dove si svolse il primo workshop la scorsa primavera, ora tocca al Ceresio.

Nuovo incontro venerdì 25 gennaio a Porto Ceresio del ciclo promosso dalla Camera di Commercio per offrire agli operatori del nostro territorio un approfondimento sulle opportunità e sugli aspetti normativi e fiscali legati ai B&B e alle strutture non alberghiere.

L’appuntamento – realizzato in collaborazione con Explora (destination management organization di Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo), Varese Convention & Visitors Bureau e lo stesso Comune di Porto Ceresio – è in programma alle 18 nella sala polivalente di Piazzale Luraschi ed è rivolto, in particolare, a proprietari delle strutture, imprese ricettive, associazioni di categoria, mediatori immobiliari, professionisti e operatori della filiera turistica.

«Vogliamo cogliere e soprattutto far cogliere agli operatori economici le opportunità che si offrono al nostro territorio grazie alla costante crescita degli arrivi turistici, quasi raddoppiati nell’arco di un decennio, con gli ultimi dati disponibili che ci dicono aver superato quota 1 milione e 400mila nel 2017» sottolinea il presidente della Camera di Commercio, Fabio Lunghi. «La ricettività non alberghiera è un elemento di fondamentale importanza che integra al meglio quella legata agli hotel. Da qui il rilievo di un momento d’approfondimento come quello di Porto Ceresio che vuole offrire un’analisi anche “pratica”, legata all’esperienza di chi porterà la propria testimonianza su temi cruciali nella gestione di queste strutture».

Entrando nel dettaglio del workshop, dopo un momento dedicato agli adempimenti amministrativi che sono previsti per la gestione delle strutture non ricettive, si parlerà più in generale delle implicazioni fiscali ma anche degli interventi tecnici e strutturali necessari per adeguare gli edifici a questa attività. Di non meno rilievo l’attenzione che sarà riservata alla comunicazione digitale quale fattore decisivo di marketing e sviluppo.

Non mancheranno, poi, testimonianze con l’illustrazione di case history. «Si tratta di un incontro fortemente voluto dalla mia amministrazione – sottolinea il sindaco di Porto Ceresio, Jenny Santi – per più motivi: offrire un’opportunità di reddito alla portata di tutti i cittadini, stimolare la ristrutturazione di immobili sfitti in centro paese, garantire un maggior numero di strutture ricettive al nostro territorio. Questo nella consapevolezza che, per turisti italiani e stranieri alla ricerca sempre più di mete alternative ai tradizionali itinerari, Porto Ceresio offre un interessante connubio tra la bellezza di lago e montagne e la suggestione di un antico borgo di pescatori rimasto pressoché intatto nel tempo».

La partecipazione al workshop è gratuita, occorre però iscriversi online sul sito della Camera di Commercio www.va.camcom.it seguendo il percorso “Convegni e Seminari » Turismo”.