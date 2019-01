“BuBu settete”: paure da ridere

Tante paure, tutte da ridere e condividere domenica 10 febbraio alle ore 16.30 al Sociale di Busto dove andrà in scena “BuBu settete – Fammi ridere che io non ho paura”, spettacolo della compagnia Teatro Pirata con attori e pupazzi.

Quanti sono disposti a confessare le proprie paure? Pochi, quasi nessuno.

Eppure c’è chi ha paura del lupo cattivo o paura del buio, chi ha paura della maestra, dell’uomo nero o della strega malefica o di volare. E poi c’è chi ha paura dei ragni, di star solo o di essere abbandonato. Tutti abbiamo paura di qualcosa: non bisogna aver paura di ammetterlo.

A volte basta una risata per vincere la paura! E’ proprio questo il percorso che faranno due strani individui: il professor Aristide Menelao Fanfulla da Lodi, studioso di “paura” e il suo aiutante Miro Vladimiro, timoroso quanto basta a scatenare processi di identificazione nei bambini.

I due professori hanno la pretesa di liberare chiunque da qualsiasi paura, e lo faranno tramite la narrazione di storie originali e racconti che si perdono all’alba dei tempi fino all’epilogo finale, dove il buon Vladimiro supererà definitivamente le sue e le vostre paure.

Lo spettacolo è inserito nel calendario della rassegna Scintille, a cura di Progetto Zattera, è adatto ai bambini dai 3 anni in su, e andrà in scena alle 16.30 di domenica 10 febbraio al Teatro Sociale “Delia Cajelli” al civico 20 di via Dante Alighieri a Busto Arsizio.

Il biglietto costa 7 euro (prenotazione gratuita su Eventbrite).

Per maggiori informazioni 349 3281029 oppure prenotazionesociale@libero.it, o www.progettozattera.com.