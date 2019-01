Caronnese raggiunta nel recupero: 2-2 contro la Pro Sesto

La Caronnese è ancora a secco di vittorie in questo inizio 2019, ma la squadra c’è e gioca bene. Dopo il pareggio in emergenza in casa del Pontisola e la sconfitta di misura contro la capolista Mantova, Corno e compagni non riescono a portarsi a casa tre punti da Sesto San Giovanni.

Nella sfida di alta classifica i rossoblu hanno giocato un’ottima partita, subendo però la rete del definitivo 2-2 in pieno recupero, lasciando al “Breda” due punti a tanta amarezza.

Eppure la gara era iniziata alla grande per i ragazzi di mister Mazzoleni, capaci di andare in vantaggio già al 2’ con capitan Corno. Immediata la risposta dei milanesi, con la rete all’8’ dell’ex Varese Scapuzzi per l’1-1. Capitan Corno al 23’ ha riportato avanti i suoi, chiudendo così il primo tempo in vantaggio.

Nella ripresa, tra una gestione accurata e qualche occasione mancata, la Caronnese sembrava comunque aver indirizzato i tre punti verso Caronno Pertusella, ma in pieno recupero, al 47’ è arrivata la rete di Croce per il 2-2 finale.

In classifica rimane da sola al comando il Mantova che supera 1-0 lo Scanzorosciate e approfitta del passo falso del Como, fermato sull’1-1 casalingo dall’Olginatese fanalino di coda. Sfrutta il pareggio di Sesto San Giovanni il Rezzato, vittorioso 3-1 sul Sondrio.

PRO SESTO-CARONNESE 2-2 (1-2) Marcatori: 2′ pt Corno (C), 8′ pt Scapuzzi (P), 23′ pt Corno (C), 47′ st Croce (P) PRO SESTO: Tamma, Baggi, Raffaglio, Croce, Mazzotti, Tignonsini, Romano (39′ pt Marzeglia), Gualdi, Duguet, Guccione, Scapuzzi. A disposizione: Cioffi, Sanseverino, Russo, Trionfo, Tota, Motta, Crosariol, Omayer. Allenatore: Parravicini. CARONNESE: Barlocco, Braccioli (33′ st Mandracchia), Baldo, Di Munno, Costa, Pavan, Rinaldi, Gattoni, Piraccini (33′ st Roveda), Corno, Villanova (21′ st Pittarello). A disposizione: Minerva, Manti, Azzini, Albu, Diaferio, Barbera. Allenatore: Mazzoleni. Arbitro: Centi Sez. di Viterbo (Meloni e Carpano) Ammonizioni: Costa (C), Scapuzzi (P), Braccioli (C), Tignonsini (P), Guccione (P)

RISULTATI: Caravaggio – Darfo Boario 1-2; Como – Olginatese 1-1; Legnago – Ambrosiana 1-0; Mantova – Scanzorosciate 1-0; Pontisola – Virtus Bergamo 1-1; Pro Sesto – Caronnese 2-2; Rezzato – Sondrio 3-1; Seregno – Villafranca 1-0; Villa d’Almè – Ciserano 0-0.

CLASSIFICA: Mantova 51; Como 49; Pro Sesto, Rezzato 41; Caronnese 38; Virtus Bergamo 30; Villa d’Almè 28; Pontisola 26; Sondrio 25; Seregno 24; Darfo Boario 22; Caravaggio 21; Ciserano, Legnago 19; Ambrosiana, Villafranca 17; Scanzorosciate 14; Olginatese 9.