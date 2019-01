Cinque anni dopo la rapina finisce in carcere

A cinque anni e più dalla rapina si aprono le porte del carcere per un 29enne salvadoregno.

L’uomo è stato arrestato dalla Polizia di Gallarate in esecuzione di ordinanza di carcerazione: quando aveva 24 anni era stato protagonista di una rapina in un negozio, episodio per cui era stato condannato a quattro mesi (rapina e lesioni in concorso). È ora in cella a Busto Arsizio.