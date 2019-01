Il codice LKL524BNR non vi farà avere un iPhone ad 1 euro

L’annuncio si sta propagando su pagine, gruppi e profili personali: basta digitare un codice su Google per accedere ad una fantastica offerta e avere un iPhone ad 1 euro. Tutto bellissimo, fin troppo. Si tratta infatti di una truffa che sta coinvolgendo centinaia di profili su Facebook.

Questo il testo del post che sta intasando le bacheche di tante persone:

Ciao! C’è una novità popolare su internet: quando digiti il codice “LKL524BNR” su Google, puoi trovare un articolo su “Come gli italiani possono ricevere un nuovo iPhone Xs a 1€”. Ho fatto delle verifiche ed è tutto vero! Il corriere mi ha consegnato il pacco con iPhone Xs oggi!

Il post si sta diffondendo tramite i profili personali di persone ignare del fatto che il loro account venga utilizzato per questo fine. Proprio per questo il consiglio è quello di avvisare la persona che ha condiviso il post e cambiare la password del proprio account, oltre naturalmente a non credere all’annuncio.