Il cordoglio del fondatore di Iper per la scomparsa di Maurizio Lovato

Il fondatore di Iper, Marco Brunelli, partecipa con profonda tristezza alla scomparsa di Maurizio Lovato direttore di Iper Varese, venuto a mancare venerdì 25 gennaio. Insieme a lui tutti i direttori di Iper partecipano al lutto della famiglia: «La scomparsa di Maurizio Lovato è un grave lutto per tutta la comunità di Iper Montebello. È stato un modello di positività per tutta la nostra azienda non solo come dirigente, ma come uomo. La sua passione per il lavoro, l’attenzione agli altri, è parte dei nostri valori e lui sapeva interpretarli in modo magistrale.

Ha affrontato la malattia con una energia incredibile volendo continuare a impegnarsi nel lavoro che svolgeva in modo esemplare. Ci mancherà molto. Le più sentite condoglianze ai familiari».