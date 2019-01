“Ciao capo, la tua voglia di vivere un esempio per tutti noi”

Il ricordo dei dipendenti di Iper Varese per il direttore, Maurizio Lovato, scomparso venerdì all’età di 54 anni:

Ciao capo,

ti ringraziamo per questi anni trascorsi insieme, per quello che ci hai insegnato, per l’energia, la carica, la vitalità, l’esuberanza che ti hanno sempre contraddistinto.

Sempre pronto a sostenerci di fronte alle nostre difficoltà.

La tua voglia di vivere è stata e resterà un esempio di vita per tutti noi.

Una forza della natura…….orgogliosi di averti conosciuto e di aver lavorato con te.

I TUOI RAGA

di

IPER VARESE