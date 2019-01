Corsi di scrittura creativa: servono davvero?

Perché seguire un corso di scrittura creativa

La diatriba è sempre aperta e attuale. Serve seguire un corso di scrittura creativa?

Quali sono le utilità, i vantaggi, quali invece i limiti?

Certo, se vuoi diventare uno scrittore e impegnarti nell’affrontare un’opera onerosa quale la scrittura di un romanzo, seguire un corso di scrittura creativa può essere una buona idea per diversi motivi. Può farti ritrovare l’ispirazione perduta, può farti riflettere su tematiche a cui non avevi pensato, può farti vedere i “dietro le quinte” dei romanzi, come sono stati costruiti, pensati, perché funzionano. Di certo, però, se ti aspetti che il tuo romanzo si scriva in automatico, solo perché stai seguendo una scuola di scrittura creativa, stai sbagliando: è come aspettarsi di dimagrire e rimanere in forma avendo solo effettuato l’iscrizione in palestra.

Andare in palestra è efficace se adegui, poi, tutto il tuo stile di vita. Preferire le scale, fare grandi camminate, prediligere una sana alimentazione. Allo stesso modo frequentare un corso di scrittura creativa serve per farti sviluppare il tuo senso critico, allenare la fantasia, sporcarti le mani con la scrittura per farti rendere conto di cosa funzioni meglio. Ma devi cominciare a vivere da scrittore e impegnare tutto te stesso.

Obiettivi di un corso di scrittura creativa

Cosa si impara in un corso di scrittura creativa? Quali sono gli obiettivi?

L’obiettivo primario di un corso di scrittura creativa è, a mio avviso, insegnare le tecniche narrative per imparare a scrivere un romanzo. Una volta acquisite però, in fase compositiva, bisogna dimenticarsene, seguendo solo la propria profondità, il proprio flusso interiore.

L’altro grande obiettivo è la consapevolezza dell’effetto che un testo, uno stile, un dialogo, possono esercitare sul lettore. Non esiste un giusto o uno sbagliato, ma solo arrivare a rendersi conto dell’impatto che il tuo racconto o romanzo potrebbe avere sul tuo lettore ideale.

Così, in una scuola di scrittura creativa si apprendono specifiche tecniche narrative che spaziano dalla scelta del punto di vista, la costruzione della trama, dei personaggi, l’utilizzo di buoni dialoghi, la revisione, e così via.

Scrittori come Jack Kerouac, Raymond Carver, Oates, Kazuo Ishiguro, Ian McEwan sono usciti proprio da una scuola di scrittura creativa.

Opinioni

La prima affermazione dei detrattori dei corsi di scrittura, di quanti dicono che iscriversi a una scuola di scrittura creativa non serva, è che non si possa insegnare a scrivere, che il talento è una dote naturale, che devi nascere col fuoco sacro dell’arte.

Da che mondo è mondo tutti gli artisti sono andati a bottega: pittori, scultori, scalpellini, e ancora più recentemente sceneggiatori, video maker, registi sono passati da master, scuole, accademie specializzate. Non si capisce il motivo per il quale solo il romanziere debba essere un genio fin dalla nascita.

Anzi, in base alla mia esperienza di scrittore e di editor, noto che la scrittura è l’arte che più di tutte ha bisogno di maturazione, di esperienza, di confronto. Solo pochi geni hanno compiuto opere immortali da giovani. I romanzieri, solitamente, hanno bisogno di accumulare un bagaglio di esperienze di vita, di formarsi dal punto di vista letterario, di trovare il proprio stile, la propria voce narrativa, prima di scrivere un’opera degna di essere pubblicata.

Corsi di scrittura creativa: quali frequentare

I corsi e le scuole di scrittura creativa si sono ormai moltiplicati ed estesi in tutto il territorio italiano. Da Milano a Roma, da Torino a Firenze, tutte le grandi città offrono svariate opzioni. Si passa dai workshop della durata di un weekend, a scuole serali o diurne della durata anche annuale, se non biennale. La scelta dipende da diverse variabili: tempo, budget, vicinanza alla location. Una buona alternativa potrebbe essere quella di frequentare un corso di scrittura creativa online. In questo modo hai la massima flessibilità.

Infine: un corso di scrittura creativa è solo uno strumento nelle tue mani. Il risultato raggiunto dipenderà da come lo utilizzi.