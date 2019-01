DigitaLife arriva a Roma

Uno smartphone nella mano e poche parole per raccontare cosa hanno fatto alcuni attivisti per il progetto Terremoto centro Italia. Le immagini che scorrono sono quelle dell’Aquila devastata dal sisma del 2009.

È Donata Columbro una delle protagoniste della serata di martedì 20 gennaio a Roma nella sala Trevi. DigitaLife, come potete vedere sul programma del cinema in Vicolo del Puttarello, 25, arriva nella capitale dopo il successo della prima proiezione del film all’Anteo di Milano.

Con lei, dopo la visione, sul palco ci saranno il regista Francesco Raganato, il produttore e direttore di Varesenews Marco Giovannelli, Don Davide Milani, Presidente della Fondazione ente dello spettacolo, Manuel Sgarella, sceneggiatore. Alla serata sarà presente anche il sottosegretario al ministero dell’Interno Stefano Candiani.

La storia di Donata è una delle oltre cinquanta che compongono il film prodotto da Varese web in collaborazione con Rai Cinema e Fondazione ente per lo spettacolo. Una pellicola lunga 75 minuti che affronta il cambiamento attraverso la vita di tante persone che parlano delle proprie esperienze. Un puzzle che con coraggio entra in tanti aspetti senza tralasciare il dolore, la rabbia, la malattia, la morte o fenomeni sociali drammatici come il cyberbullismo. Con questi ci sono tanti momenti anche di leggerezza, bellezza, arte, viaggi, lavoro. Insomma, DigitaLife ha l’ambizione di raccontare lo scorrere della vita con i suoi cambiamenti dovuti all’avvento del Digitale.

LA SERATA DI ROMA

IL TRAILER