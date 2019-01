DMCShop e la Pet Economy

La Pet Economy non conosce nessuna crisi, sono circa 60 milioni gli animali domestici in Italia, con un giro di affari che supera i 2 miliardi di euro l’anno. In brevissimo tempo il numero di animali d’affezione ha pareggiato quello degli esseri umani e non suscita quindi nessun stupore il fatto che la spesa loro dedicata raggiunga addirittura i 100 euro mensili.

Proprio in Lombardia, secondo la camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, è stata rilevata una crescita di introiti del +4,7% annuo con oltre 1600 attività che operano tra commercio, servizi di cura e assistenza. La diffusione e l’aumento della spesa è sicuramente figlia di un’opinione e tendenza più diffusa che vede gli animali domestici sempre più vicini all’uomo, amici a quattro zampe a cui dedicare importanti attenzioni.

Cresce il business del Pet Care, opinioni e recensioni di DMC Shop

Si tratta di un business che promette di crescere di oltre il 7% nei prossimi 20 anni.

Non a caso nell’ultimo periodo si è assistito alla nascita di diversi e-commerce dedicati al Pet Care, con particolare attenzione per cani e gatti. Tra le attività online che hanno saputo sfruttare questo trend di crescita c’è DMC Shop, e-commerce di riferimento che propone prodotti innovativi e difficilmente reperibili all’interno dei più classici store fisici. Il valore aggiunto di DMC Shop è da ricondurre proprio alla capacità di proporre un’offerta differente, con particolare attenzione alle esigenze dei clienti a quattro zampe.

La pet economy è in continua e costante espansione e la richiesta di novità e tecnologia, non solo semplici gadget, riscontra una visibile tendenza positiva, come riportato anche nei commenti e nelle recensioni espresse sul portale di DMCShop. È sufficiente pensare che negli Stati Uniti, il comparto della Pet Economy ha una valutazione che si aggira intorno ai 59 miliardi di dollari.

Il catalogo di DMC Shop sottolinea come in cima alla classifica degli articoli più richiesti rimanga il food, ma crescono notevolmente l’oggettistica, i giochi, gli accessori ed i prodotti per l’igiene e la cura dell’animale.

L’italia si conferma un paese Pet Friendly

Secondo le recensioni del rapporto Assalco 2018 l’Italia si trova al terzo posto, a livello mondiale, tra i paesi che più amano gli animali, appena dietro a Polonia e Stati Uniti. Una posizione confermata dalla graduatoria europea dei paesi “pet-friendly”, all’avanguardia anche sulle tematiche di accessibilità e servizi dedicati.

Con quasi 30 milioni di esemplari, il primato degli animali d’affezione più diffusi in Italia va ai pesci, subito a seguire ci sono gli uccelli e 15 circa milioni totali tra cani e gatti che ovviamente detengono il primato di spesa.

La recensione di queste cifre positive, in concomitanza con le opinioni ed i commenti espressi sul sito di DMCShop confermano la centralità che i pet hanno raggiunto all’interno delle famiglie italiane. In quattro case italiane su dieci c’è un animale domestico. Il 22,5% degli cittadini ne possiede uno, il 9,3% se ne concede due, il 4,1% arriva a tre e il 7,4% perfino più di tre. La Pet Economy rappresenta quindi una grande opportunità per le imprese nazionali e non solo, un business che va incontro alle esigenze di padroni e animali, membri a tutti gli effetti delle famiglie moderne.

