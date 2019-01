Dovete ristrutturare ma non sapete a chi rivolgervi?

Instapro.it è la nuova piattaforma di origine olandese, sbarcata in Italia da soli 4 anni e che nel frattempo è diventata un vero e proprio punto di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca di un artigiano o di una impresa per compiere dei lavori di ristrutturazione edile. Ebbene sembra proprio che gli italiani, al classico e ormai superato passaparola, preferiscano sistemi più tecnologici e innovativi, come siti che permettono di trovare il giusto professionista attraverso un semplice click. Il successo di Instapro è ormai consolidato e destinato ad espandersi sempre più, basta pensare ai dati registrati nell’ultimo anno: bel 11mila professionisti iscritti alla piattaforma con una media di 60mila lavori richiesti e 85.600 domande di preventivo. Dati analoghi registra anche la gemella olandese dal nome Werkspot. Inoltre, occorre ricordare che entrambe fanno parte del colosso statunitense HomeAdvisor, il marketplace digitale leader nel settore dei servizi per la casa.

Come trovare il giusto professionista sul noto marketplace di origine olandese

Ormai trovare il giusto professionista o artigiano a cui affidare lavori di ristrutturazione è diventato estremamente semplice grazie a Instapro.it. L’uso della piattaforma è estremamente semplice e intuitivo sia per gli utenti, che sono alla ricerca di una ditta specializzata, sia per le imprese che vogliono iscriversi al sito per aumentare la loro visibilità, farsi conoscere il più possibile e espandere la propria clientela. L’utente deve collegarsi al sito e inoltrare la propria richiesta di preventivo, indicando specificatamente il tipo di lavoro di cui ha bisogno e allegando possibilmente delle foto. A questo punto tutti i professionisti della zona, iscritti alla piattaforma verranno allertati e, avranno la possibilità di fornire il proprio preventivo nel giro di 24/48 ore. Il servizio offerto da Instapro è particolarmente vantaggioso, non solo per la scelta dell’impresa o del tecnico a cui attribuire l’esecuzione dei lavori ma, anche nella fase di comparazione dei vari preventivi. Occorre infine ricordare che:

– tutte le ditte e gli artigiani iscritti sulla nota piattaforma sono possessori di partita Iva e regolarmente registrati alla Camera di Commercio;

– gli utenti hanno l’opportunità di condividere la propria esperienza, dopo aver commissionato un lavoro ad un certo tecnico o professionista, in modo da orientare e aiutare i futuri utenti nella giusta scelta.

Come trovare il giusto professionista sul web: tutti gli accorgimenti da tenere presente

Instapro sicuramente da un contributo notevole nella ricerca del professionista, offrendo anche l’opportunità di consultare le varie recensioni e commenti lasciati dagli utenti che si sono precedentemente affidati alla stessa impresa o al medesimo artigiano. Nonostante ciò la prudenza non è mai troppa ed è bene ricordare di far ricorso ad una serie di accortezze nel momento in cui si sceglie una certa impresa. Ci sono tutta una serie di requisiti che la ditta deve necessariamente soddisfare, tra cui la regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, Inail e della Cassa Edile e proprio al fine di verificare tale requisito è opportuno richiedere il DURC o documento unico di regolarità contributiva.

Nel momento in cui si sceglie la ditta e prima di dare inizio ai lavori occorre stipulare un contratto e mettere tutto nero su bianco. Nel contratto andrà definito il costo complessivo dell’intervento, il termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati e la modalità di pagamento. In relazione a quest’ultimo punto il consiglio è quello di saldare l’importo dovuto poco alla volta, in concomitanza dei lavori, e trattenere una somma, da definire in fase contrattuale, da regolare dopo che siano decorsi trenta giorni dalla conclusione dei lavori.