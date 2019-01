Due tetti in fiamme nella notte di sabato

Sirene anche nella notte di sabato per tetti che bruciano. Gli interventi dei vigili del fuoco sono stati due.

Il primo, alle ore 21:00, nel comune di Barasso, in via Cassini. Per cause in fase di accertamento, la copertura di abitazione di due piani è stata interessata da un’incendio. I vigili del fuoco intervenuti dalle sedi di Varese e Laveno Mombello con due autopompe e un’autoscala, hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.

Il secondo, alle ore 23:30, nel comune di Oggiona con Santo Stefano, in via A. Volta. Anche qui per cause da accertarsi, il tetto di uno stabile di tre piani è stato interessato da un’incendio. I vigili del fuoco intervenuti dalla sede di Busto-Gallarate con un’autopompa, un’autoscala e un autobotte, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Lesionato l’appartamento all’ultimo piano che è stato reso inagibile.