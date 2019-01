Eccellenza, il Busto 81 fa visita alla Varesina

Seconda giornata di ritorno per il Girone A di Eccellenza. Dopo le emozioni – e qualche sorpresa – della prima del 2019, domenica (20 gennaio ore 14.30) c’è chi va in cerca di conferme e chi invece cerca riscatto.

Vuole mettersi in tasca altri tre punti dopo la vittoria in casa della capolista la Varesina, che a Venegono Superiore ospiterà il Busto 81 per una sfida d’alta classifica.

Cerca invece riscatto la Castellanzese, attesa a Cassano Magnago dall’Union Villa. Gara d’alta classifica anche a Fenegrò dove i nerazzurri attendono il Legnano, mentre il Verbano tornerà a Besozzo per affrontare il Mariano.

Sfida esterna per il Varese contro il Città di Vigevano, trasferta pavese anche per la Sestese, opposta all’Accademia.

Chiudono il quadro Castanese – Ardor Lazzate e Ferrera Erbognone – Alcione.