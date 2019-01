Grande Nord, incontro pubblico in Val Dumentina

Incontro pubblico sabato 26 gennaio alle ore 20:30 a Dumenza.

L’incontro è organizzato dal coordinatore del comitato Grande Nord Val Dumentina e del comitato Grande Nord Besozzo Dario Brunella, già candidato al Consiglio Regionale lombardo dello scorso marzo.

Saranno presenti il presidente di Grande Nord On. Roberto Bernardelli, i già membri del Consiglio Regionale Davide Boni e Monica Rizzi, oltre a Brunella.

L’intento della serata sarà quello di esporre le linee politiche di Grande Nord e le perplessità sull’attuale sistema di Governo.

Verranno trattati temi come il reddito di cittadinanza, l’autonomia regionale ed il residuo fiscale lombardo, il disinteresse del Governo verso la “locomotiva del Nord”, ed altro ancora.

Sarà dedicato ampio spazio per domande e risposte.

Vista la collocazione geografica del luogo dell’incontro, si potranno trattare anche argomenti legati al mondo dei frontalieri.

L’incontro si terrà presso la sala riunioni del ristorante “LA GIOCONDA” (ex circolo), in Via XX Settembre, 5 – Dumenza (VA), è libero ed esteso a tutti.

Proprio la partecipazione dei residenti di paesi limitrofi è uno degli scopi dell’evento, che punta a far conoscere al meglio il movimento al di fuori dei confini del comitato Val Dumentina.