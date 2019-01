Guasto sulla linea, treni da e per Varese in ritardo

Un guasto agli impianti fissi (Rfi) tra Varese e Albizzate sta provocando disagi a chi viaggia da e per la Città Giardino.

Ci sono corse soppresse e forti ritardi, fino a 30 minuti. I ritardi toccano anche la linea Como-Varese-Gallarate-Malpensa: ad esempio il treno 25408 accumula 20 minuti sulla tabella di marcia.

«Pazzesco» commenta a caldo Raffaele Specchia, del Comitato pendolari Gallarate-Milano, una delle tratte più trafficate di Lombardia. «È diventata una polveriera: occorre aprire una vero e proprio dossier su quanto sta accadendo». Settimana scorsa per ben due giorni si sono registrati grandi ritardi su tutti i treni del “nodo” di Varese (linee per Milano e transfrontaliera per Mendrisio-Lugano/Como) per guasti sulla rete Rfi. Altri ritardi erano derivati venerdì da un guasto sulla linea di Luino.