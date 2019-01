Incidente in A8, “vola” con l’auto e si ribalta

Un’auto contro i new jersey in mezzo all’autostrada e una ribaltata qualche decina di metri più avanti. È questa la scena che si sono trovati davanti i soccorritori che giovedì sera sono intervenuti in A8 nel tratto tra gli svincoli di Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese.

Quello che è successo sull’asfalto intorno alle 21 ancora non è chiaro. Quello che è certo è invece che c’è stata grande paura per la ragazza che guidava l’auto finita con le ruote in aria. Per soccorrere la 23enne a bordo del veicolo sono state infatti inviate sul posto due ambulanze e un’automedica in codice rosso oltre ai vigili del fuoco e agli agenti della stradale.

Fortunatamente le condizioni della giovane sono apparse subito meno gravi del previsto e, una volta estratta dal veicolo, è stata portata in ospedale in codice verde. Qualche disagio c’è stato invece alla circolazione con alcuni rallentamenti.