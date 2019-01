La città in una “app”

“La tecnologia al servizio della comunità”: questo è l’obiettivo che si è prefissata l’Amministrazione Comunale di Gavirate. Un progetto che vuole essere un valido e concreto supporto alla vita quotidiana della comunità locale e a tutti coloro che a Gavirate arrivano per turismo, per lavoro o, semplicemente, perché qui si trovano a passare o scelgono di fermarsi. Un progetto, a suo modo ambizioso, per la ricchezza dei contenuti e delle informazioni offerte.

Per questo si è pensato che lo strumento più adeguato per raggiungere l’obiettivo potesse essere un’App: un’App comunale InfoSmartCity, così da avere… “Gavirate in tasca”.

Oggi più che mai è diventato quasi indispensabile poter comunicare in modo semplice e veloce, anche per l’Amministrazione di un comune, che nella App ha trovato un canale immediato e puntuale, sempre aggiornato in tempo reale, per essere in contatto con i cittadini. L’App, voluta dal comune di Gavirate e realizzata in collaborazione con la società MacNil GT Alarm – Guppo Zucchetti, in realtà è molto di più.

Accanto alle informazioni di carattere istituzionale, come possono essere quelle relative ai diversi servizi comunali, si possono trovare notizie ed informazioni su ambiti che interessano la vita quotidiana in tutti i suoi aspetti: ristorazione, turismo, attività commerciali, trasporti, una finestra sulla cittadina, per promuoverne i servizi e le attività.

Una App per Gavirate e di Gavirate, dalla natura viva e dinamica il cui contenuto si evolverà con l’evolversi della vita cittadina. L’applicazione verrà presentata pubblicamente lunedì 28 gennaio alle ore 20.30, presso la Sala Consiliare di Gavirate: alla serata è invitata la cittadinanza che così potrà conoscere le funzionalità e potenzialità di questo utile strumento.