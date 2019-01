“L’educazione come arma per cambiare il mondo”

Organizzato da ACA sabato 19 gennaio 2019 ore 15.00 Luino, Biblioteca “Guardiamo al futuro: l’educazione è l’arma più potente per cambiare il mondo” é il titolo dell’incontro che Haidi Segrada e Paolo Bozzato.

I fondatori dell’Associazione “A.C.A: Educazione in rete” propongono per tutta la cittadinanza e, in modo particolare, per gli insegnanti, gli educatori, le Scuole di ogni ordine e grado, gli studenti e i genitori.

La Conferenza dell’Associazione avrà luogo sabato 19 gennaio alle ore 15.00 presso la sede della Biblioteca Comunale. Haidi Segrada, Presidente dell’Associazione dichiara: “ACA festeggia il suo primo anno di vita. In questi mesi sono stati molti gli eventi promossi: laboratori creativi, di psicomotricità, di lettura, presentazioni di libri e partecipazione ad eventi.Ringrazio di cuore il Comune di Luino che ha accolto l’Associazione e tutti coloro che ci hanno sostenuto fino ad ora.

L’Associazione è il luogo ideale per chi desidera mettersi in discussione, formarsi ed aggiornarsi.È aperta a tutti: dagli insegnanti di ogni ordine e grado ai genitori, nonni, baby sitter, studenti e, naturalmente, a tutti coloro che desiderano sostenere il magnifico mondo dell’educazione.Per i bambini che accompagneranno genitori, nonni e /o parenti, ci sarà la possibilità di partecipare al laboratorio di narrazione animata a Metodo ACA mentre gli adulti potranno seguire l’evento”.

«Sarà un pomeriggio prezioso per quanti vorranno partecipare all’incontro promosso dall’associazione ACA perché ritengo davvero indispensabile seguire questi aggiornamenti se vogliamo fare del nostro meglio per aiutare i nostri bambini a diventare adulti sereni – commenta l’Assessore Caterina Franzetti – . In fin dei conti abbiamo tutti bisogno di consapevolezza, di conoscere e di assumerci le responsabilità di fronte a loro, condizione essenziale per farli crescere serenamente, perché dipende da noi, con i nostri comportamenti anche la formazione di un buon “cittadino”».