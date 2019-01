L’impegno corale delle scuole Rezzara per suor Marcella porta i suoi frutti

Nel corso dei primi mesi dell’anno scolastico 2018/19, le Scuole della Cooperativa Nicolò Rezzara – la Primaria Chicca Gallazzi, la Secondaria di I Grado Don Carlo Costamagna ed il Liceo Blaise Pascal – si sono impegnate a promuovere iniziative a sostegno di Suor Marcella Catozza, religiosa bustocca, che opera da anni ad Haiti.

Prima di Natale, le Scuole hanno effettuato un primo versamento a favore dell’opera che Suor Marcella gestisce ad Haiti e che, in questo periodo più che mai, sta vivendo momenti di grande tensione e fatica. Tutto il personale scolastico ed il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sono grati a chi ha voluto sostenere con il proprio contributo l’opera della religiosa bustocca, a partire dalla Giornata di inizio anno, poi con il Mercatino di Natale e infine in occasione del Presepe Vivente, lo scorso 20 dicembre in piazza Santa Maria.

Suor Marcella ha inviato alle Scuole lo scorso 26 dicembre una lettera commovente in cui parla di gratitudine, sofferenze grandissime, fede profonda. Il rapporto tra lei, la sua comunità e le Scuole continuerà a costituire un prezioso arricchimento per tutti.

Le Scuole della Cooperativa Rezzara hanno deciso, infatti, di continuare a sostenere, nel corso del presente anno scolastico, la sua opera, seguendo con attenzione e vicinanza la difficile situazione di Haiti.

Gli appuntamenti saranno segnalati di volta in volta.

Per chi desiderasse conoscere meglio la realtà delle scuole Chicca Gallazzi e Don Carlo Costamagna, un appuntamento è già alle porte: venerdì 11 gennaio 2019 si terrà un “Aperiscuola” in entrambe queste realtà per presentare i percorsi didattici, incontrare gli insegnanti e prendere appuntamenti per colloqui personali.

Per la Primaria Chicca Gallazzi, l’appuntamento è in Via Goito 8, a Busto Arsizio, dalle 18.00 alle 20.00 (info: chiccagallazzi@rezzarascuole.com | 0331679385); per la Secondaria di I Grado Don Carlo Costamagna, l’appuntamento è in Via Miani 1, a Busto Arsizio, dalle 18.30 alle 20.30 (info: costamagna@rezzarascuole.com | 0331679589).