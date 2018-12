Attaccata la missione di suor Marcella ad Haiti: “Abbiamo bisogno di aiuto”

La missione della bustocca Suor Marcella Catozza ad Haiti è stata attaccata dai banditi che hanno rubato tutto il cibo che c’era in dispensa per i 146 bambini ospitati all’interno di Vilaj Italyen a Port Au Prince. La situazione nel paese caraibico è sempre più difficile a causa delle frequenti rivolte che sconvolgono continuamente la vita sociale del Paese.

La missione ha subìto recentemente diversi attacchi da parte delle bande armate che gestiscono la zona. Il primo giovedì sera (13 dicembre) in cui hanno tentato di rubare il generatore di corrente. Venerdì sono tornati in forze 25 banditi con i volti coperti armati di mitragliatrici. Hanno assaltato il deposito del cibo portando via tutti i viveri: riso, fagioli, burro. I bambini ospitati, (nella foto durante il viaggio a Busto e in Italia dell’estate 2018) hanno dovuto subire un nuovo shock.

La denuncia della suora della Fraternità Francescana Missionaria di Busto Arsizio risuona ai microfoni di Tv2000 e inBlu Radio con un appello per una richiesta d’ aiuto all’ Italia per la sua missione nel Paese più povero al mondo dopo il Togo. Il caso è seguito dalla Nunziatura apostolica che si è rivolta anche alle autorità politiche locali.

La missione di suor Marcella è nata nel 2005 a Waf Jeremie, in uno dei quartieri più disagiati di Port au Prince, un’ immensa baraccopoli sorta sopra una discarica.

«Hanno rubato – ha sottolineato la missionaria italiana – tutto ciò che serviva per il nostro orfanotrofio che ospita 146 bimbi e per la scuola materna con 350 bambini. In seguito ai recenti scontri avvenuti in città tante cose ormai scarseggiano. Nei supermercati cominciano a mancare molti prodotti. E il primo posto che gli è venuto in mente dove potersi approvvigionare è stata la nostra casa. La gente è stanca, si vive la giornata. È davvero difficile capire quali potrebbero essere i passi per un cambiamento di Haiti».

Per aiutare la missione di suor Marcella

Da circa due anni suor Marcella ed alcuni amici hanno fatto nascere la FONDAZIONE VIA LATTEA ONLUS, di cui suor Marcella è Presidente a vita. La Fondazione si occupa di sostenere le opere di suor Marcella nel mondo, prima con un’ amicizia e poi con la disponibilità a raccogliere fondi, gestire acquisti, incontrare gente… tutto ciò di cui suor Marcella ha bisogno. Tutti gli aiuti vengono convogliati nella Fondazione da cui suor Marcella attinge per rispondere ai bisogni che incontra.

