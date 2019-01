Dai bruscitti di Busto un assegno di 1000 euro per Suor Marcella

Una festa a Busto per aiutare i bambini di Haiti. È questo quello che hanno pensato al Club dei Nasi, una storica associazione della città fondata nel 1913, che sabato scorso ha chiamato a raccolta soci e simpatizzanti per una cena il cui ricavato andrà a Suor Marcella, la missionaria bustocca da anni ad Haiti.

«Noi ci occupiamo di curare e tramandare le tradizioni bustocche tra dialetto e arte culinaria e quindi proprio per questo abbiamo organizzato una cena tutti assieme» spiega il Presidente del Club, Gino Valenti. Lui, che è anche cuoco del magistero dei bruscitti, in questo senso è una garanzia ed è anche per questo che in tanti si sono seduti a tavola. Così alla fine della giornata il club è riuscito a mettere da parte una cifra non indifferente: 1.000 euro.

«Tutti gli anni cerchiamo di raccogliere dei soldi da dare in beneficenza -spiega- e cerchiamo sempre di darli alle persone giuste». Così l’assegno è stato consegnato direttamente nelle mani di Massimo Catozza, il fratello di suor Marcella, che lo verserà nelle casse dell’associazione che sostiene la missionaria. La situazione sull’isola caraibica negli ultimi mesi è infatti diventata molto tesa. «Ai primi di dicembre la missione di mia sorella che ospita 150 bambini orfani è rimasta isolata per una settimana a causa di alcuni blocchi stradali -racconta Massimo Catozza- mentre qualche tempo dopo un commando armato ha fatto irruzione da parte di alcune bande armate. Ora si aspetta di vedere come andranno le elezioni in programma tra qualche giorno e solo allora si capirà se la situazione migliorerà o no».

Chiunque può sostenere le attività missionarie di Suor Marcella con queste modalità

Bonifico bancario

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Filiale 183 di Busto Arsizio, piazza Trento Trieste,10

FONDAZIONE VIA LATTEA ONLUS

Bonifico Bancario IBAN IT85 R 05696 22800000021115X46

per donazioni dall’estero: BIC: POSOIT22XXX

cinque per mille:

dalla dichiarzione dei redditi indicando il codice fiscale 94158530546

Per ulteriori informazioni www.vilajitalyen.org