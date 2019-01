Manualmente, il Salone della creatività arriva a Busto Arsizio

Manualmente, il Salone della creatività, inaugura a MalpensaFiere, raccogliendo il testimone di Passatempi e Passioni, format che in passato aveva ottenuto un buon riscontro da parte di pubblico e operatori. Blu Nautilus, società organizzatrice di entrambi gli eventi, ha inserito nel suo circuito di fiere dedicate agli hobby femminili e non, anche Busto Arsizio, oltre alle tappe consolidate, previste a Torino in due edizioni, ad aprile e settembre.

A MalpensaFiere dall’8 al 10 febbraio si prevedono quindi tre giorni dedicati a cucito, home decor, bijoux, ricamo, merletto, knitting, uncinetto, pittura, stamping, scrapbooking, découpage, recycled art e a tutte le tecniche manuali, da quelle più tradizionali alle più innovative. Un universo dove le tecniche sono tante e diverse, ma tutte accomunate dal piacere di esprimere il talento in tutta libertà.

A febbraio, quando molti progetti creativi sono ancora in svolgimento, il Salone è l’occasione per reperire materiali, suggerimenti ed ispirazioni, anche per la nuova stagione in arrivo: Carnevale, San Valentino, primavera e Pasqua sono solo alcuni dei temi protagonisti dell’evento lombardo.

A questo nuovo appuntamento partecipano i migliori espositori da tutta Italia, che presentano le ultime tendenze e novità dal mondo dell’hobbistica e delle belle arti. Completano la rassegna espositiva riconosciute scuole di ricamo, associazioni, editoria di settore, artiste e creative pronte a dispensare preziosi consigli su come realizzare manufatti davvero originali, una vera e propria full immersion nel settore dell’hobbistica in ‘rosa’.

Dall’8 al 10 febbraio, accanto all’esposizione commerciale, Manualmente presenta un interessante programma di corsi, dimostrazioni e laboratori pensati per stimolare la fantasia e soddisfare le appassionate di ogni abilità manuale. La creatività nasce dagli occhi, passa dal cuore e si realizza con le mani.