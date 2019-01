Mario Alzati ospite del Melo con il suo “allegro cancan della Banca di Olonia”

Venerdì 1 febbraio alle ore 15.00 nella Sala Planet Soul dell’Università del Melo, via Magenta 3 a Gallarate, riprendono anche per il 2019 gli appuntamenti della rassegna di incontri “Un caffè con…” con la presentazione del romanzo “L’allegro cancan della Banca di Olonia” insieme all’autore Mario Alzati.

Laureato in lettere moderne presso l’Università degli Studi di Milano, insegnante, Mario Alzati ha collaborato alla pubblicazione di testi scolastici e antologie a tema storico e archivistico e cura per il Comune di Gorla Maggiore l’archivio di storia locale. Dal 2015 si dedica anche alla narrativa, prendendo spunto da fatti reali di cui trova documentazione negli archivi storici locali e raccontando in tono ironico e scanzonato la vita di provincia negli anni del fascismo, tra eventi storici nazionali, costume e vicende di paese. Con Pietro Macchione Editore di Varese ha pubblicato altri tre romanzi, oltre a quello che si presenta: “Le morose del segretario del fascio di Olonia” (2015), “Il notaio libertino di Olonia” (2016), “La bella gioventù di Olonia” (2018). “L’allegro cancan della Banca di Olonia” (2017) narra le vicende dell’affascinante direttore della Cooperativa Agricola di Olonia, Aurelio Piantanida, che indifferente a tante ragazze che vogliono conquistare lo scapolo d’oro che piace tanto alle loro mamme, non è felice perché non riesce a far breccia nel cuore di Lulù, l’amata ballerina di Cancan. Tra pressanti impegni di lavoro, avventure galanti, successi e rimpianti, corrono gli anni. Quale sarà l’approdo di una vita tanto intensa?

Al termine della presentazione, un momento di festa insieme in occasione delle festività legate alla tradizione della Gioeubia.

L’ingresso all’incontro è, come di consueto, libero e gratuito.

Per informazioni: 0331 708224 – udm@melo.it