MicroMaggiore: a vele spiegate verso il record

Si alza il vento sul Lago Maggiore e l’equipaggio di Belimo Ita-80, il piccolo e vincente Flyer 5,50 della Micro Class Italia, si prepara a spiegare le vele per compiere la sua prossima impresa: percorrere il Verbano per l’intera lunghezza, dalla Svizzera all’Italia, stabilendo così un primo tempo di riferimento e un nuovo record da battere per quanti, successivamente, vorranno ritentare la rotta.

L’IMPRESA – Quasi 40 miglia nautiche a vele spiegate, dalla foce del Ticino a Minusio, in Svizzera, fino a Sesto Calende, in Italia, dove il lago torna a farsi fiume, per un’impresa velica inedita che vedrà impegnato il piccolo cabinato a sfidare onde e vento per porre le basi per un nuovo record internazionalmente riconosciuto, denominato MicroMaggiore Record, ambizioso ma alla portata di tutti i velisti sportivi.

LA STORIA – Un progetto inseguito per oltre un anno e fortemente voluto dall’equipaggio di BELIMO ITA-80 che, mesi fa, ne ha lanciato la prima campagna. La complessa burocrazia per il riconoscimento internazionale del record, che ha portato più volte a rimandare la partenza anche quando questa sembrava imminente, e l’inizio di una lunga stagione sportiva che ha visto l’equipaggio di BELIMO conquistare, nell’ordine, il titolo assoluto italiano Micro Class, il Campionato del Mondo di categoria e il Circuito Europeo, hanno determinato un allungamento dei tempi di preparazione dell’evento che sta per giungere ora al suo compimento.

LA PARTENZA – Mercoledì mattina – 9 gennaio -, individuata la finestra meteo ottimale, l’equipaggio di BELIMO ITA-80, formato da tre velisti varesini che fanno parte della squadra agonistica nazionale Micro Class Italia: Matteo Vanelli, Alessandro Moratti e Tyler Nizzetto, spiegherà le vele al vento e, alla presenza del giudice FIV (Federazione Italiana Vela), darà il via all’impresa.

ORGANIZZATORI – L’evento MicroMaggiore Record è organizzato dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Meina (NO). Il team d’appoggio è composto dal coordinatore tecnico Micro Class Italia Andrea Negri e Giulio Fabbro per la parte logistica, e del supporto tecnico del meteorologo Marcello Mazzoleni di MeteoSincero.it. Il percorso sarà documentato anche da riprese video, aeree e da terra, effettuate da Ricky Mezzera di Extreme Production e da Riccardo Malacrida per la parte di ripresa con drone.

L’EVENTO IN DIRETTA – Si segnala infine che tutti gli appassionati, i sostenitori o i semplici curiosi potranno seguire l’evento in tempo reale e verificare in ogni momento la posizione dell’imbarcazione durante la navigazione, collegandosi al sito ufficiale di Micro Class Italia: www. microclassitalia.com