Mortale di via 25 Aprile, Codacons: “Ci costituiremo parte civile”

Il Codacons, l’associazione di consumatori di Milano interviene dopo il gravissimo incidente stradale nel quale ha trovato la morte Nelly Villaluna, la donna di 69 anni travolta in via 25 Aprile.

“Nonostante l’imposizione del limite di velocità di 30 Km/h nella zona interessata, per la donna non c’è stato nulla da fare“, scrive il Codacons, è 2″tutt’ora sono in corso indagini da parte della Procura locale”.

“Da anni ci battiamo per l’utilizzo di mezzi alternativi all’autovettura, e per l’abbassamento del limite cittadino di velocità, e nonostante i nostri numerosissimi interventi e le richieste alle amministrazioni comunali ancora dobbiamo leggere sui giornali persone morte investite. Depositeremo nomina di parte offesa e nel caso di rinvio a giudizio ci costituiremo parti civili nel procedimento giudiziario”