“Natura”, la nuova mostra-gioco del Muba

Sarà visitabile a partire da giovedì 24 gennaio il nuovo allestimento “Natura” del Muba, il Museo dei bambini della Rotonda della Besana di Milano.

Dopo quello dedicato a Munari, il Muba inaugura una nuovo percorso per bambini dai 2 ai 6 anni, pensato per “giocare e scoprire la natura con occhi nuovi”, in compagnia dei genitori o degli insegnanti che possono concordare delle visite guidate per le loro classi.

“La mostra Natura nasce con l’obiettivo di ampliare la capacità di osservazione, fornendo strumenti che facilitino l’esplorazione della natura e proponendo attività ed esperienze che non si possano trovare fuori in una situazione naturalistica tradizionale – spiegano i promotori – ai bambini sono proposte delle suggestioni, con lo scopo di stimolare la curiosità attraverso quattro categorie di percezione sensoriale – spazio, materia, forma e colore – declinate in altrettante aree di gioco”.

4 INSTALLAZIONI

Quattro sono le installazioni che costituiscono l’allestimento e curate dal comitato scientifico, composto da Fabrizio Bertolino (ricercatore in pedagogia generale all’Università della Valle d’Aosta), Monica Guerra (ricercatrice e docente del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione dell’Università di Milano-Bicocca e presidente di “Bambini e natura”), l’editor Elisa Testori, la colour designer Francesca Valan e la pedagogista dell’Università di Trento, Barbara Zoccatelli.

Il prato smisurato

In quest’installazione realizzata con la partecipazione della scenografa Isadora Bucciarelli, i bambini si ritrovano a giocare in un prato fuori scala dove si “nascondono” animali e vegetali declinati in tre dimensioni differenti. Di volta in volta il paesaggio assume un aspetto diverso, in continuo mutamento, in cui indagare le relazioni esistenti tra gli elementi che lo compongono.

Il giardino incartato

Dedicato alle forme ricorrenti presenti in natura: la linea, il cerchio, la raggiera e la spirale sono esempi di forme che tornano con continuità in diversi elementi naturali e che qui possono essere esplorate con le mani, con gli occhi e con tutto il corpo. Le strutture sono di carta, modulabili, di grandi dimensioni (opera dello scultore Daniele Papuli) e ricordano gli origami di tradizione giapponese: i bambini possono modificarne di volta in volta la forma esplorandone le ricorrenze.

La camera delle meraviglie

L’installazione è progettata dalle architette Lula Ferrari e Lola Ottolini e reinterpreta il concetto di “wunderkammer”: una stanza delle meraviglie quotidiane che la natura offre, fatta di piccole raccolte e oggetti speciali. I differenti elementi naturali presenti sono esplorabili innanzitutto attraverso i sensi, in un’indagine che va dal macro al micro e ritorno, anche attraverso l’uso di ingrandimenti. Ne possono nascere osservazioni inedite e domande curiose intorno al mondo naturale, alle sue materie e a chi lo abita, osservatore incluso. Le raccolte esposte vedono la partecipazione attiva del pubblico nel reperimento dei materiali naturali.

Il paesaggio di passaggio

Un percorso che si snoda attraverso otto passaggi nei quali i bambini scoprono come in natura esistano diverse e possibili sfumature dei colori naturali: “Perché non esiste un solo blu cielo o verde prato, ma ogni colore presenta svariate sfumature e le possibilità sono infinite se solo si osserva con attenzione la natura circostante”. La tintora Rosella Cilano ha supervisionato la realizzazione di un campionario di filati, presenti in mostra, tinti esclusivamente con colori naturali. Uno strumento che spiega come la natura stessa sia capace di “creare” colore, fornendo all’uomo dei pigmenti ideali per tingere e dipingere.

IN PRATICA

La mostra-gioco Natura si visita senza scarpe: si consiglia l’utilizzo di calze antiscivolo.

La mostra sarà visitabile dal dal 24 gennaio 2019 al 6 gennaio 2020: dal martedì al venerdì alle ore 17 e nei weekend e durante le vacanze scolastiche alle ore 10; 11.30; 14 ; 15.30; 17.

Il percorso di visita – e di gioco – dura 75 minuti, con ingressi a orari fissi e numeri limitati. Si consiglia pertanto di controllare online la disponibilità di posto sul sito muba.it.

Il costo del biglietto è di 8€ a bambino e 6€ per ogni adulto nei giorni feriali. Nei weekend e durante le vacanze scolastiche l’ingresso costa 9€ a bambino e 7€ per gli adulti.

Per maggiori informazioni scrivere a info@muba.it oppure contattare la segreteria allo 02 43980402.